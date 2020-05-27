Спорт

Сказка без счастливого конца: 5 лет назад «Днепр» играл в финале Лиги Европы (видео)

Ровно пять лет назад, 27 мая 2015-го, прошел финал Лиги Европы между украинском «Днепром» и испанской «Севильей».

В поединке, который прошел на Национальном стадионе в Варшаве в присутствии 45 тысяч зрителей, подопечные Мирона Маркевича открыли счет после точного удара форварда Николы Калинича, но уже к середине первого тайма уступали. Перед самым перерывом Руслан Ротань сравнял счет, а во втором тайме судьбу противостояния решил единственный мяч, забитый в ворота украинской команды.

«Мы могли победить „Севилью“, но нам немного не хватило удачи. Впрочем, сам выход в финал еврокубка для украинской команды был уже успехом. К сожалению, под конец встречи мы допустили пару непозволительных оплошностей. Усталость не усталость, но концентрации ребятам чуть не хватило. Но вообще тогда был сильный коллектив. Нужно ведь еще учитывать, что мы не играли на своем поле. Только в матчах плей-офф в Киеве количество зрителей стало понемногу увеличиваться. Отдельное спасибо болельщикам за полуфинальный матч с „Наполи“. Такой поддержки давно видеть не приходилось», — вспомнил перипетии поединка тогдашний наставник «Днепра» Мирон Маркевич в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ).

После того успеха «Днепра» ни одной из украинских команд не удавалось настолько далеко пройти в еврокубке. Повторить достижение днепрян в сезоне-2015/2016 мог донецкий «Шахтер», но в полуфинале Лиги Европы уступил той же «Севилье».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 мая исполнилось 11 лет с момента завоевания донецким «Шахтером» Кубка УЕФА.

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