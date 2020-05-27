Годами насиловал малолетнюю дочь: отцу-педофилу вынесли суровый приговор

Происшествия

В городе Вознесенске Николаевской области 40-летний мужчина в декабре 2019 года был задержан по подозрению в том, что на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка. Как выяснилось, мужчина проживал со своей 11-летней дочерью, мать которой умерла. Девочка имеет задержки в развитии и посещает в спецшколу-интернат. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал дочь на выходные. Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и делает больно. Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию.

Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что в этой семье отец насилует дочь. Было открыто уголовное производство по статье УК Украины «Изнасилование малолетней».

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Николаевской области, ювенальным прокурором Вознесенской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении упомянутого жителя Вознесенска. Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, применяя физическое и психологическое насилие, систематически насиловал свою дочь.

Коллегия судей Вознесенского горрайонного суда назначила мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в апреле в Киеве задержали 41-летнего мужчину за изнасилование 10-летней школьницы. Выяснилось, что педофил причастен еще к 43 подобным преступлениям.

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter