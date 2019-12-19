23.19 / 23.46 25.72 / 26.17
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Николаевом мужчина несколько лет насиловал маленькую дочь

9:39 19 декабря 2019 375
Насилие в семье
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

ЧП произошло в Вознесенском районе Николаевской области. 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка. Сейчас девочке 11 лет. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве мужчина изнасиловал 5-летнюю внучку.

11-летняя девочка имеет задержки в развитии и посещает в спецшколу-интернат. Ее мать умерла. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные. Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и применяет к ней насилие. Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию. Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что насилие имеет сексуальных характер.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при задержании мужчина не отрицал своей вины. Его действия квалифицированы как изнасилование малолетней, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Затем он попытался покончить с собой.
А на Волыни трое мужчин надругались над молодой девушкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

святой Николай с детьми

День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

День святого Николая

День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер