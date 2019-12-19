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Под Николаевом мужчина несколько лет насиловал маленькую дочь
ЧП произошло в Вознесенском районе Николаевской области. 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своего ребенка. Сейчас девочке 11 лет. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве мужчина изнасиловал 5-летнюю внучку.
11-летняя девочка имеет задержки в развитии и посещает в спецшколу-интернат. Ее мать умерла. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал дочь из школы на выходные. Правда всплыла, когда девочка призналась школьному психологу, что ее папа «пьет водку» и применяет к ней насилие. Об этом из школы сообщили в социальную службу и полицию. Когда полицейские стали выяснять, что происходит, оказалось, что насилие имеет сексуальных характер.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, при задержании мужчина не отрицал своей вины. Его действия квалифицированы как изнасилование малолетней, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Затем он попытался покончить с собой.
А на Волыни трое мужчин надругались над молодой девушкой.
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