27 мая 2020

Казалось бы, какое отношение фигура красивой молодой дамы может иметь к теме сегодняшнего нашего разговора. Сразу отвечу — никакого. Просто проиллюстрировать рассказ об изобретении скотча чем-нибудь другим мне не хотелось. А красота, по большому счёту, подходит ко всему.

Так вот, как вы уже поняли, речь пойдет о скотче. Но не о том, который любители крепких напитков предпочитают употреблять со льдом и безо льда, а о простой клеющейся ленте, без которой современному человеку представить свою жизнь было бы просто невозможно. Мы так привыкли в быту к некоторым вещам, что порою их даже не замечаем. А ведь ещё совсем недавно многие столь привычные нам сейчас предметы отсутствовали напрочь. Поскольку попросту даже не были изобретены.

Все это в полной мере относится и к скотчу, прозрачной клеющейся ленте, которую ровно 90 лет назад, 27 мая 1930 года, запатентовал сотрудник компании Minnesota Mining and Manufacturing (сейчас эта корпорация называется 3М) Ричард Дрю. Компания эта занималась в то время производством наждачной бумаги. Но при этом вела исследования в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном.

Однажды, наблюдая за процессом тестирования новой наждачной шкурки на станции автосервиса, Дрю услышал жалобы ремонтников на то, что для ровного наложения на поверхность машины краски разного цвета им не хватает клеющейся ленты, способной ровно закреплять при покраске разделительные линии. И через некоторое время изобретатель принёс в мастерскую первый рулончик «шотландской» прозрачной клеющейся ленты. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Пользователи быстро придумали множество способов применения скотча на работе и дома — от запечатывание пакетов с одеждой до отправки в армейские подразделения ящиков с патронами, которые раньше запечатывались воском, что вызывало недовольство у солдат.

В 1932 году другой изобретатель Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило использование ленты. Рассказывают, что однажды именно скотч спас жизни трём членам экипажа космического корабля «Аполлон 13», когда в результате взрыва в служебном модуле образовалась утечка диоксида углерода. С помощью клеющейся ленты поломка была быстро устранена.

Анекдот на закуску. Инженер советской закалки, решая сложную задачу, обычно использовал спирт и синюю изоленту. А его британский коллега в подобных случаях тут же применял скотч и скотч.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.