Полиция показала видео задержания киллеров, расстрелявших иностранца в Киеве

Происшествия

В Одессе задержали четырех подозреваемых, ранивших в Киеве гражданина Черногории.

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что пострадавший оказался одним из главарей наркокартеля. Покушавшиеся на него киллеры пытались перебраться на территорию Молдовы. В задержании участвовал спецназ КОРД. Подозреваемых остановили на въезде в Одессу. При этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Установлено, что подозреваемые в покушении на убийство — граждане Черногории, Македонии и Сербии. Причем один из них находится в международном розыске за заказное убийство. В Украину злоумышленники приехали в начале мая. Они приобрели транспорт, оружие и организовали слежку за потенциальной жертвой.

Полиция обнародовала видео задержания.

Ранее сообщалось, что при покушении главарь наркокартеля получил огнестрельное ранение грудной клетки.

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter