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"Очень подленько и низко": в МИД ответили Шредеру, оскорбившему украинского посла
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, похоже, затаил обиду на посла Украины в Германии Андрея Мельника и предложенное им пари. Шредер снова пытается доказать, что санкции против России не имеют смысла, а мнение украинского посла можно просто проигнорировать.
Выступая в радиоэфире, Шредер нелицеприятно высказался по поводу представителя Украины. «Не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины меня критикует», — заявил бывший глава немецкого правительства.
В свою очередь, МИД Украины выступил в защиту Андрея Мельника. «Нашего посла в обиду не дадим!» — обещает замглавы МИД Василий Боднар. А по поводу Шредера дипломат намекнул, что российские деньги портят людей.
«Очень подленько и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, „с кем поведешься, от того и наберешься“. Этот комментарий Шредера — предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами!» — подчеркнул Боднар.
Напомним, украинский посол в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в официальной церемонии в Берлине, поскольку туда пригласили еще и представителя России. Мельник последовательно отстаивает в Германии интересы Украины, добивается, чтобы вопрос Крыма не откладывали на какой-то гипотетический послевоенный период и настаивает на создании международной площадки для переговоров по Крыму.280
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