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Украина

Киев не откроет пляжный сезон 1 июня: врач назвал причину

19:31 27 мая 2020
пляж
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве пляжный сезон откладывается. Несмотря на разрешение Минздрава открыть пляжи с 1 июня, скорее всего, пляжный сезон начнется не раньше 7 июня, а то и во второй декаде месяца. Зоны отдыха у воды еще не получили санитарный паспорт.

«Эти мероприятия уже начались, они могут проводиться 7−10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7−10 числах», — заявил главный санитарный врач столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Инспекторы уже изучают условия на 14 пляжах Киева и в 18 зонах отдыха у воды. Качество воды будет исследоваться, когда температура в водоемах повысится с существующих 13−14 градусов до 17−18 градусов.

Напомним, с 1 июня Минздрав разрешил работу бассейнов, а также признал, что пляжи тоже могут функционировать, не нарушая карантин. В отвечающем в Киеве за пляжи КП «Плесо» говорят, что прибрежные зоны отдыха почти готовы, после проверки их можно будет открыть.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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