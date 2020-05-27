26.84 / 27.09 29.21 / 29.67
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Многократный чемпион мира и Европы признался в гомосексуальности (фото)

21:43 27 мая 2020
Гийом Сизерон
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Празднуем любовь», — написал 25-летний спортсмен под фото, на котором лежит в обнимку со своим бойфрендом.

Отметим, что Сизерон долгое время не комментировал свою личную жизнь, хотя слухи о гомосексуализме спортсмена ходили давно. Еще в мае 2018 года Гийом на своей странице в Instagram публиковал фото, на котором обнимался с бородатым мужчиной, но никаких подписей к снимку не оставил.

«Есть ощущение, что спортсмены, которые являются геями, в первую очередь известны как спортсмены-геи. Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — рассказал француз в интервью журналу Têtu, рассчитанному на ЛГБТ-аудиторию.

Добавим, что Сизерон считается одним из сильнейших фигуристов-танцоров в мире. Начиная с 2015 года, француз в паре со своей соотечественницей Габриэлой Пападакис неизменно поднимался на пьедестал на чемпионатах мира и Европы, а на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане стал серебряным призером.

Сизерон в паре с Пападакис, начиная с 2015 года, на чемпионатах мира и Европы неизменно поднимался на пьедестал

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» заключил однополый брак с мужчиной.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гийом Сизерон

Многократный чемпион мира и Европы признался в гомосексуальности (фото)

Путин

Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус, — генерал

Евгения Лоза и Антон Батырев

Звезда сериалов Евгения Лоза разводится с российским актером после 11 месяцев брака

Прописка

Кабмин ввел новые правила прописки: что изменилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер