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Многократный чемпион мира и Европы признался в гомосексуальности (фото)
Четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Празднуем любовь», — написал 25-летний спортсмен под фото, на котором лежит в обнимку со своим бойфрендом.
Отметим, что Сизерон долгое время не комментировал свою личную жизнь, хотя слухи о гомосексуализме спортсмена ходили давно. Еще в мае 2018 года Гийом на своей странице в Instagram публиковал фото, на котором обнимался с бородатым мужчиной, но никаких подписей к снимку не оставил.
«Есть ощущение, что спортсмены, которые являются геями, в первую очередь известны как спортсмены-геи. Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — рассказал француз в интервью журналу Têtu, рассчитанному на ЛГБТ-аудиторию.
Добавим, что Сизерон считается одним из сильнейших фигуристов-танцоров в мире. Начиная с 2015 года, француз в паре со своей соотечественницей Габриэлой Пападакис неизменно поднимался на пьедестал на чемпионатах мира и Европы, а на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане стал серебряным призером.
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