Мир

Ученые определили, что может заменить кофе в борьбе с сонливостью

В мире существуют различные способы борьбы с сонливостью, но самый популярный из них, вероятно, — кофе, который к тому же имеет ряд других преимуществ.

В то же время некоторые люди испытывают негативные последствия от потребления кофеина, такие как повышенные симптомы тревоги, бессонница и мышечный тремор. Побочные эффекты также могут возникать у детей и беременных женщин. К примеру, очень часто со временем люди начинают нуждаться все в большем количестве кофеина. А при увеличении порций у них появляются негативные последствия в виде головной боли, тошноты и проблем с ЖКТ.

Поэтому в Канаде группа исследователей решили дать ответ на вопрос о том, что может стать не менее эффективным способом взбодриться, чем кофе.

Об этом говорится в статье в издании MedicalXpress.

В результате ученые пришли к выводу, что кофе может эффективно заменить любая физическая нагрузка, будь то бег, плавание или простые аэробные упражнения.

В ходе исследования ученые предложили молодым здоровым людям совершать быструю 20-минутную пробежку на беговой дорожке, вместо того чтобы пить кофе.

«Наши результаты показали, что доза упражнений умеренной интенсивности была по существу эквивалентна дозе кофеина. Этот результат позволил бы предположить, что замена кофе одним сеансом аэробных упражнений может обеспечить не только когнитивный импульс, подобный кофе, но и другие преимущества для здоровья, которые приходят вместе с физическими упражнениями», — пишут ученые в статье.

Также в ходе эксперимента исследователи решили проверить, что произойдет во время отмены кофеина.

Эксперты попросили участников на протяжении 12 часов полностью исключить кофеин, а затем прийти в лабораторию для оценки симптомов такой отмены (усталость, трудности с концентрацией внимания, плохое настроение, отсутствие мотивации и головная боль).

Затем ученые проанализировали, могут ли быстрая ходьба или потребление кофеина уменьшить симптомы абстиненции и улучшить рабочую память. Результаты показали, что быстрая 20-минутная прогулка сгладила симптомы отмены, в частности усталость и подавленное настроение.

«Такая простая вещь, как быстрая прогулка во время обеденного перерыва, может помочь бороться с дневным энергетическим спадом. Кроме того, для людей, которые, возможно, хотят уменьшить употребление кофе, аэробные упражнения могут быть убедительной альтернативой», — считают исследователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо кофе ученые советуют мужчинам и женщина уменьшить потребление сахара, в том числе и составе утренних напитков. К примеру, мужчинам рекомендуется не принимать ежедневно больше девяти ложечек сахара, женщинам — шести.

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