Процент жира меньше: ученые выяснили неожиданную пользу кофе для худеющих женщин

Мир

В споры о пользе и вреде кофе для человеческого организма решили вмешаться ученые из Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University) в Кэмбридже.

Исследователи изучили данные Национального обследования здоровья и питания, организованного Центром по контролю за заболеваниями США и обнаружили устойчивую взаимосвязь между привычкой к регулярному употреблению кофе и накапливанию различных видов жира в женском организме.

Статья об этом опубликована в издании The Journal of Nutrition.

В частности, авторы выяснили, что женщины в возрасте 20−44 лет, которые пили две или три чашки кофе в день, имели самый низкий уровень ожирения — на 3,4% ниже, чем у тех, кто не употреблял кофе вовсе.

Для женщин в возрасте 45−69 лет, чтобы добиться наилучшего результата — минус 4,1%, — нужно было выпивать четыре или более чашек. В целом суммарно для всех возрастов средний процент общего содержания жира в организме был на 2,8% ниже у женщин, которые выпивали две или три чашки кофе в день.

Связь сохранялась и при учете различных дополнительных факторов, таких как содержание кофеина в кофе, курение и наличие сопутствующих заболеваний. Важно, что, помимо влияния на содержание подкожного жира, употребление кофе оказалось связано с количеством висцерального жира — того, который окружает внутренние органы и накапливается в брюшной полости. Именно его чрезмерное количество наиболее вредно для здоровья.

Для мужчин такая связь тоже прослеживалась, но в малой степени. Значимые результаты показала возрастная группа 20−44 лет: для них привычка выпивать две-три чашки в день оказалась сопряжена со снижением общего жира на 1,3%, а висцерального — на 1,8%.

Доктор Ли Смит, старший автор исследования, поясняет результаты работы: «Наши исследования показывают, что в кофе могут содержаться биологически активные соединения, отличные от кофеина, которые регулируют вес и потенциально могут быть использованы в качестве средства против ожирения. Возможно, кофе или его эффективные ингредиенты могут быть включены в стратегию здорового питания, чтобы уменьшить бремя хронических заболеваний, связанных с эпидемией ожирения».

Авторы отмечают, что необходимо учитывать ограничения работы при обсуждении и дальнейшем использовании полученных данных. Наблюдательный характер исследования не позволяет однозначно установить причинно-следственную связь, а при рассмотрении возможности использования данных для диетических рекомендаций необходимо учитывать взаимное влияние кофе и конкретных характеристик человека. Необходимы дополнительные исследования, которые могли бы валидизировать данные этой работы, раскрыть механизмы обнаруженного воздействия, а также проверить устойчивость найденной связи для разных регионов Земли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса доказали, что кофе спасает от алкогольного цирроза печени и препятствует возникновению проблем, вызванных употреблением алкоголя.

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