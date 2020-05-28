26.70 / 27.12 29.06 / 29.71
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Проект написан: в МИД ответили по поводу стратегии возвращения Крыма

8:29 28 мая 2020
крым
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

МИД Украины действительно готовит стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента. Об этом сообщил в интервью «ФАКТАМ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Более обширный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве… Все участники — Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО, Офис президента — сведем наши идеи и планы в один комплексный документ. Проект нашей части написан, но он еще окончательно не финализирован», — объяснил министр.

Кулеба надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джапарова. У нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма.

Напомним, ранее министр высказывал уверенность, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия», и украинской власти под силу заставить Путина вернуть захваченный полуостров. О том, как видит МИД будущее Крыма, подробно в интервью Дмитрия Кулебы «ФАКТАМ».

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Грызлов Борис

В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений

боевики днр

НАТО уже боится: сеть насмешило фото боевиков "ДНР" в полной экипировке

Путин

Путин планировал в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить новые территории: генерал назвал точную дату

Вознесение Господне

Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах и прозе и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер