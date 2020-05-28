Проект написан: в МИД ответили по поводу стратегии возвращения Крыма

Украина

МИД Украины действительно готовит стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента. Об этом сообщил в интервью «ФАКТАМ» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Более обширный и детальный план деоккупации должен включать и внутреннюю политику, и изменения в законодательстве… Все участники — Министерство иностранных дел, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, СНБО, Офис президента — сведем наши идеи и планы в один комплексный документ. Проект нашей части написан, но он еще окончательно не финализирован», — объяснил министр.

Кулеба надеется, что к работе над стратегией активно подключится первый заместитель министра Эмине Джапарова. У нее есть много конкретных предложений по поводу Крыма.

Напомним, ранее министр высказывал уверенность, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия», и украинской власти под силу заставить Путина вернуть захваченный полуостров. О том, как видит МИД будущее Крыма, подробно в интервью Дмитрия Кулебы «ФАКТАМ».



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