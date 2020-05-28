Иностранный инвестор заявил о попытке захвата экс-регионалом элитной недвижимости, — СМИ

Политика

Бывший народный депутат Валерий Писаренко замешан в громком скандале вокруг элитной недвижимости в Киеве. Об этом свидетельствуют иски в суды одной из компаний Валерия Писаренко ООО «Черкассыагроленд инвест» и заявление в СМИ гражданина Германии Ральфа Сиглера, сообщает «КП в Украине».

Как сообщил Ральф Сиглер «КП в Украине», он вынужден был покинуть страну после того, как у него попытались отобрать дорогую недвижимость в центре Киева.

«Я подозреваю, что стал жертвой мошеннической схемы, в которой, скорее всего, задействованы бывшие высокопоставленные лица», — заявил он.

По словам Ральфа Сиглера, он продолжительное время работает на рынке недвижимости Украины. В 2019 году ему предложили купить еще один привлекательный объект для инвестиций — этаж площадью 480 квадратных метров в элитном доме на Кловском спуске, 7.

Сиглер отметил, что, согласно государственным реестрам, этажом на тот момент владел Петр Хрущ, а до Петра Хруща собственником значилось ООО «Черкассыагроленд инвест» (директор — Юрий Петренко).



«После оформления сделки у нотариуса, я попытался распорядиться купленной недвижимостью, но уже через несколько дней не смог получить доступ к ней, а затем ООО «Черкассыагроленд инвест» подало несколько исков в суды, требуя вернуть дорогую покупку компании. Якобы кто-то подделал документ, когда продавал недвижимость от имени «Черкассыагроленд инвест», — сказал Ральф Сиглер.

Между тем, как сообщает «КП в Украине», это не первый скандал с участием связанных с Валерием Писаренко компаний, работающих на рынке недвижимости.

«В 2019 году заместитель генерального прокурора пытался вернуть в собственность Киева земельный участок площадью 5 га на Жуковом острове. Участком владеет ООО «Строительный центр «Жилые кварталы», директором которой значится тот же Юрий Петренко, по совместительству директор «Черкассыагроленд инвест», заслуженный юрист и управляющий партнер юридической фирмы Ader Haber. Фирму связывают с Валерием Писаренко, и она тоже расположена по адресу ул. Кловский спуск, 7», — сообщается в материале.

СМИ отмечает, что вернуть участок на Жуковом острове не удалось, потому что якобы заместитель генпрокурора не заплатил судебный сбор: «Иск ГПУ больше напоминал схему легализации земельного участка, чем реальную попытку восстановить справедливость».

Напомним, Валерий Писаренко является заслуженным юристом Украины, бывшим народным депутатом четырех созывов.

По мнению иностранного инвестора Ральфа Сиглера, противостоять в судах бывшим влиятельным политикам очень сложно. Дело о взыскании дорогой недвижимости ведет скандально известная судья Печерского районного суда г. Киева.

«Ранее она вела несколько громких дел экс-регионалов, которые завершились позитивным исходом для бывших власть имущих», — говорится в материале «КП в Украине».

Ральф Сиглер опасается, что связи его оппонентов в судебной системе сыграют против него, и надеется, что правоохранительные органы обратят внимание на попытку рейдерского захвата недвижимости.



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