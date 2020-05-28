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В Украине заговорили о строительстве канала через Перекопский перешек: что это даст и зачем он нужен
Решением проблемы с блокированием Россией судоходства в Азовском море после аннексии украинского Крыма может стать строительство канала через Перекопский перешеек.
Как пишет «Апостроф», длина перешейка составляет порядка 30 км, ширина — около 7 км в самом узком месте и около 9 км — в южной его части. Эксперты утверждают, что реализация такого проекта вполне возможна. Тем более, что земляные работы нужно будет проводить на не такой уж и большой площади — 20 километров в длину и примерно 100 метров в ширину. Также, по необходимости, нужно будет углубить фарватер в озере Сиваш и в Чонгарском проливе (для нормального судоходства глубина канала должна быть порядка 13 — 15 метров).
Такой канал разблокирует крупнейший порт в Азовском море — Мариуполь, что с экономической точки зрения выгодно. В то же время реализация этого проекта может стать «негативным сигналом» для мирового сообщества — мол, Киев отгораживается от аннексированной территории.
Эксперт «Украинского института политики» Руслан Бизяев, комментируя возможность реализации проекта, отмечает, после истории с захватом украинских моряков осенью 2018 года у берегов аннексированного Крыма «не было слышно о конфликтах при прохождении Керченского пролива». «Очевидно, что существуют некие непубличные договоренности по судоходству между Киевом и Москвой. В то же время, реализация любых проектов, которые позволят нам не зависеть от „доброй воли“ россиян, являются правильными», — отметил он.
Впрочем, по мнению эксперта, существует еще рад важных вопросов — не останется ли идея о строительстве канала лишь декларацией и сколько нужно будет средств на ее реализацию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов связывал периодически поднимаемый представителями украинской власти вопрос о возобновлении поставок воды в Крым с жестким условием президента РФ Владимира Путина, которое тот поставил во время саммита в Нормандском формате в конце 2019 года в Париже.558
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В Украине заговорили о строительстве канала через Перекопский перешек: что это даст и зачем он нужен
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