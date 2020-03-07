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Путин потребовал у Зеленского воду для Крыма в обмен на Донбасс: раскрыты детали
Представители власти Украины не просто так стали поднимать тему о возможном возобновлении подачи воды в Крым. Россия требует от руководства Украины решить вопрос с водой, шантажируя срывом следующей нормандской встречи. При этом велик риск, что «водный вопрос» Кремль использует еще и для подрыва доверия украинцев к власти.
Как сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, ссылаясь на свои источники, жесткое условие вернуть воду в Крым президент РФ Владимир Путин поставил на переговорах в Париже в декабре 2019 года и напомнил свои требования в телефонном разговоре с Зеленским 14 февраля.
«Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ», — считает Бутусов.
Журналист уверен, что увязывать водный вопрос в Крыму и договоренности по Донбассу — «грубейшая ошибка президента Зеленского». Во-первых, он идет вразрез с собственной стратегией, где проблемы Донбасса должны решаться в первую очередь. Кроме того, украинская власть рискует попасться в ловушку Путина.
«Поставка воды — это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок», — объяснил Бутусов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль дважды поднимал вопрос о возможности подачи воды в Крым. Во второй раз комментировать заявление пришлось представителям Зеленского. Было объявлено, что до полной деоккупации полуострова вода поставляться не будет.
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