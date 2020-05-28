Мир

В семье колумбийских трансгендеров, модели Данны Султаны и ее мужа Эстебана Ландрау, скоро родится первенец. Этой новостью Данна поделилась у себя в Instagram со своими 219 тысячами подписчиков.

Как сообщает издание Daily Mail, популярная модель родилась мужчиной. Ее супруг, напротив, некогда был женщиной. Как заявляет пара, оба они сохранили свои «натуральные органы» и зачали ребенка «естественным путем». Так что младенца вынашивает муж. Хотя беременный бородатый Эстебан выглядит несколько странно.

По словам Султаны и Ландрау, у них родится мальчик, которого они назовут Ариэль. У Эстебана, который находится уже на восьмом месяце беременности, недавно были ложные схватки. Пара приехала в больницу, но врачи отправили их назад, сообщив, что такое бывает на поздних сроках беременности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь банды женился на женщине-трансгендере, вместе с которой сидел в тюрьме.

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