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Пара трансгендеров ждет первенца: забеременел родившийся женщиной муж модели, которая была мужчиной (фото, видео)
В семье колумбийских трансгендеров, модели Данны Султаны и ее мужа Эстебана Ландрау, скоро родится первенец. Этой новостью Данна поделилась у себя в Instagram со своими 219 тысячами подписчиков.
Как сообщает издание Daily Mail, популярная модель родилась мужчиной. Ее супруг, напротив, некогда был женщиной. Как заявляет пара, оба они сохранили свои «натуральные органы» и зачали ребенка «естественным путем». Так что младенца вынашивает муж. Хотя беременный бородатый Эстебан выглядит несколько странно.
По словам Султаны и Ландрау, у них родится мальчик, которого они назовут Ариэль. У Эстебана, который находится уже на восьмом месяце беременности, недавно были ложные схватки. Пара приехала в больницу, но врачи отправили их назад, сообщив, что такое бывает на поздних сроках беременности.
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Пара трансгендеров ждет первенца: забеременел родившийся женщиной муж модели, которая была мужчиной (фото, видео)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».