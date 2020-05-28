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Три мальчика, желая превратиться в Спайдерменов, дали себя укусить ядовитому пауку и попали в больницу (фото)

В Боливии три проживающих в пригороде Потоси мальчика поймали ядовитого паука — черную вдову. Они нашли его, когда выпасали коз. Мальчики сажали паука к себе на руки и придавливали палкой, вынуждая в качестве мере самозащиты укусить их.

Как сообщает издание El Deber, таким образом школьники надеялись, по примеру главного героя популярных комиксов и фильмов «Человек-паук», обрести суперспособности и превратиться в Спайдерменов. Однако вместо этого все трое попали в больницу в тяжелом состоянии. Им стало плохо уже спустя десять минут после опасного эксперимента.

В первом медицинском учреждении им дали лекарство, но лучше детям не стало. Поэтому их перевели в другую больницу. А на следующий день, когда им стало еще хуже, отправили в третью, расположенную в крупном городе Ла-Пас. Там им ввели специальную сыворотку против яда черной вдовы, после чего ребята пошли на поправку.

Известно, что мальчики, у которые не получилось стать Человеком-пауком, приходились друг другу братьями. Их возраст составлял восемь, десять и 12 лет. Инициатором «превращения в Спайдерменов» стал старший из братьев.

Представитель министерства здравоохранения Боливии Вирхилио Прието сказал, что эта история должна стать предостережением для родителей, поскольку дети не всегда способны отличить реальность от вымысла.

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