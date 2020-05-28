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Три мальчика, желая превратиться в Спайдерменов, дали себя укусить ядовитому пауку и попали в больницу (фото)

18:33 28 мая 2020
Паук черная вдова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Боливии три проживающих в пригороде Потоси мальчика поймали ядовитого паука — черную вдову. Они нашли его, когда выпасали коз. Мальчики сажали паука к себе на руки и придавливали палкой, вынуждая в качестве мере самозащиты укусить их.

Как сообщает издание El Deber, таким образом школьники надеялись, по примеру главного героя популярных комиксов и фильмов «Человек-паук», обрести суперспособности и превратиться в Спайдерменов. Однако вместо этого все трое попали в больницу в тяжелом состоянии. Им стало плохо уже спустя десять минут после опасного эксперимента.

В первом медицинском учреждении им дали лекарство, но лучше детям не стало. Поэтому их перевели в другую больницу. А на следующий день, когда им стало еще хуже, отправили в третью, расположенную в крупном городе Ла-Пас. Там им ввели специальную сыворотку против яда черной вдовы, после чего ребята пошли на поправку.

Известно, что мальчики, у которые не получилось стать Человеком-пауком, приходились друг другу братьями. Их возраст составлял восемь, десять и 12 лет. Инициатором «превращения в Спайдерменов» стал старший из братьев.

Представитель министерства здравоохранения Боливии Вирхилио Прието сказал, что эта история должна стать предостережением для родителей, поскольку дети не всегда способны отличить реальность от вымысла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж убил жену, бросив на нее кобру — после того, как не получилось с гадюкой.

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