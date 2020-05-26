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Муж убил жену, бросив на нее кобру – после того, как не получилось с гадюкой (фото)

В индийском штате Керала 27-летний мужчина по имени Сурадж решил избавиться от своей жены Утры — матери его годовалого ребенка. Первую попытку убийства он совершил в марте, избрав для этой цели необычное орудие. Индиец приобрел ядовитую гадюку и запустил ее в спальню супруги. Однако попытка закончилась неудачей. После укуса змеи женщина провела в больнице почти два месяца, но выжила. Потом ее выписали, и она поселилась в доме родителей, восстанавливая силы.

Тогда Сурадж раздобыл кобру и ночью швырнул ее в спящую Утру. Молодую женщину без признаков жизни наутро обнаружила ее мать. Утру доставили в больницу, но врачи лишь констатировали ее смерть.

Родители погибшей, которая происходила из состоятельной семьи, сразу заподозрили зятя. По их мнению, он хотел завладеть принадлежавшей Утре собственностью. И уже спустя несколько дней после ее смерти подал документы на наследство.

Как сообщает издание Daily Mail, полиция раскрыла преступление, прослушав записи телефонных разговоров мужчины со змееловами, у которых он покупал рептилий. Как показало следствие, Сурадж также пересмотрел множество видео о змеях в интернете.

«Он получил огромное приданое — почти 100 золотых монет, новую машину и около 20 тысяч долларов наличными. Сурадж опасался, что при разводе с Утрой он должен будет отдать приданое. Поэтому решил ее убить», — заявили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Николаеве мужчина ранил жену, но полиция его отпустила. Он вернулся и зарезал ее.

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