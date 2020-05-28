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В ОРДО закрыли три больницы: медики слегли с коронавирусом
В ОРДО три больницы закрыты на карантин. Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко. Причина — выявление COVID-19 у медперсонала.
Закрыта городская больница Докучаевска. На период карантина, который продлится минимум две недели, будет функционировать только инфекционное отделение. Карантин введен также в нескольких отделениях Донецкого областного клинического территориального объединения (дончане больше знают ДоКТМО как больницу им. Калинина. — Авт.). Закрыты на карантин и часть отделений больницы № 2 в Макеевке, которая была определена как одно из медучреждений для принятия зараженных коронавирусом. Также решается вопрос о введении карантина в больнице № 24 в Донецке.
«Теперь из Докучаевска к нам ежедневно поступают один-два человека с COVID-19», — заявила Долгошапко, отметив, что новые зараженные «обязаны» коронавирусной инфекцией медсестре акушерско-гинекологического отделения больницы, которая, заболев, «продолжала ходить на работу с повышенной температурой». В итоге с положительными результатами тестов на коронавирус были госпитализированы и другие сотрудники медучреждения.
В то же время открылись после карантина терапевтическое отделение Макеевской больницы № 6 и Донецкая больница № 16. Напомним, что оба учреждения были закрыты на карантин из-за заражения врачей — супружеской четы. Оба заболевших врача на данный момент выздоровели, жена — под следствием.
По данным «минздрава ДНР», на 27 мая текущего года в ОРДО зарегистрированы 435 случаев COVID-19, 42 заболевших — в тяжелом состоянии, 14 человек умерли (о первом летальном случае официально сообщили в апреле). «Заболевшие, которые находятся на лечении, есть практически в каждом городе», — констатировала «министр здравоохранения ДНР». По данным Ольги Долгошапко, на 27 мая в ОРДО проведено около 3000 тестов. С учетом того, что на неподконтрольной Украине территории Донецкой области находятся порядка 2 млн человек, это капля в море.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Луганске умер от коронавируса главврач инфекционной больницы № 4, куда свозили всех заболевших.
Фото из пабликов оккупантов43
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