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Политика

В МИД появился спецпосол по санкциям: кто такой Алексей Макеев

12:05 28 мая 2020
посол макеев
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Глава МИД Дмитрий Кулеба назначил специального представителя по вопросам санкционной политики. Новую должность в министерстве занял Алексей Макеев.

Макеев до сегодня занимал пост посла по особым поручениям. В 2014—2020 годах чиновник был политическим директором МИД, директором департамента политики и коммуникаций.

В обязанности нового спецпредставителя входит взаимодействие с ключевыми международными игроками, наложившими санкции на РФ за агрессию против Украины. Макеев будет заниматься координацией работы министерства в сфере санкционной политики.

Напомним, ранее в Германии экс-канцлер Герхард Шредер предложил отменить санкции против России как неработающие. Этому воспротивилась украинская дипломатия во главе с послом Украины в Германии.

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