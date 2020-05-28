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Украина

Призыв в Украине: в Минобороны объяснили моменты для юношей с 18 лет

12:52 28 мая 2020
ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Несмотря на то что зимой 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию будут призывать юношей, достигших 18-летнего возраста, они смогут пойти на срочную службу лишь по собственному желанию.

Согласно разъяснению Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ по вопросам организации призыва, в мае — июле 2020 года юношей в возрасте 18−19 лет будут призывать лишь по желанию и по письменному заявлению.

В Минобороны также сообщают, что руководителям призывных комиссий всех уровней направлено письмо с рекомендацией рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18−19 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2020 года Андрей Загороднюк, бывший в то время министром обороны Украины, заявлял, что солдат срочной службы не будут отправлять в зону боевых действий на Донбассе.

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