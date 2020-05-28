Крупный американский город третьи сутки охвачен массовыми поджогами и грабежами (фото, видео)

Мир

Третьи сутки в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, продолжаются массовые беспорядки. Они были спровоцированы смертью темнокожего Джорджа Флойда, задержанного полицией. 46-летнего мужчину из участка доставили в больницу в бессознательном состоянии. Вскоре он скончался. Затем в соцсетях появилось видео, снятое на смартфон, на котором видно, как один из офицеров полиции наступил коленом на горло лежащего на полу Флойда. Джордж находился в таком положении почти восемь минут, пока не потерял сознание. Перед этим он произнес: «Я не могу дышать!».

Видеозапись послужила катализатором общественного возмущения. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей отреагировал быстро. Были установлен имена четырех полицейских, включая офицера, которые участвовали в задержании Флойда. Все они были уволены. Начато расследование, к которому подключилось ФБР.

Однако действия властей не повлияли на протестующих. Ситуация в городе вышла из-под контроля вечером 26 мая. Сотни людей принялись поджигать и грабить магазины. Когда приезжали пожарные, их не подпускали к горящим зданиям. Полиция применяла резиновые пули, но это не помогало. В ответ летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Мэр Фрей был вынужден обратиться к властям штата с просьбой ввести в город нацгвардию. Пока не ясно, какое решение принял губернатор Тим Вальц.

Тем временем 27 мая в ряде районов Миннеаполиса на улицах появились белые горожане с огнестрельным оружием в руках. Это так называемые дружинники. Эти группы берут под свою охрану небольшие магазины и прочие заведения, принадлежащие мелкому и среднему бизнесу. Представители этих групп заявляют, что они согласны с тем, что смерть темнокожего Флойда необходимо расследовать, а виновных в ней — предать суду. Однако они против поджогов и грабежей. Поскольку полиция не справляется с защитой простых граждан, эти самые граждане вынуждены защищать себя сами.

Мэр Миннеаполиса назвал сложившуюся ситуацию крайне опасной. Он призывает сограждан прекратить беспорядки и вернуться к нормальной жизни.

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Многочисленные группы протестующих находятся также у дома, где проживает уже бывший офицер полиции Дерек Човин, душивший Джорджа Флойда, и окружной прокурор Майк Фримен, который ведет дело о смерти темнокожего. Он должен предъявить официальные обвинения.

Президент США Дональд Трамп лично отдал распоряжение ФБР и Министерству юстиции провести тщательное расследование обстоятельств смерти жителя Миннеаполиса, которую он назвал в Twitter «очень печальным и трагическим событием».

Фото Getty Images

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