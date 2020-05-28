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Украина

Пик пройден: ученые сделали важное заявление о заболеваемости COVID-19 в Украине

13:25 28 мая 2020
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 Украина преодолела. Математическая модель показывает, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. Такие данные озвучил академик Анатолий Загородний, вице-президент НАН Украины. Ранее пиком заболеваемости считалась дата 12 мая.

По словам академика, ежедневное количество новых заболевших снижается. «Пик уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на ежедневное уменьшение количества заболевших», — приводит слова Загороднего УНН.

Согласно математической модели от НАН Украины, карантин был введен вовремя: еще одна неделя промедления обернулась бы троекратным, а то и четырехкратным увеличением числа заболевших.

Напомним, ученые прогнозировали начало спада пандемии коронавируса в Украине на третью декаду мая. Но уже 13 мая статистика показала, что впервые с начала пандемии число выздоровевших превысило количество новоинфицированных.

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