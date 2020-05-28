Украина

В Киеве могут снова ужесточить карантин: названы условия

В Киеве могут возобновить карантин, если пойдет в рост кривая заболеваемости и резко увеличится число новых заболевших. Об этом предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

Ослабить карантин Киеву разрешили после того, как число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю сократилось до 12 инцидентов на 100 тыс. человек населения. Критическим станет показатель в 24 новых заболевших на 100 тыс. населения. После этого в городе возобновят карантин.

Кроме того, карантинные ограничения вернутся, если обострится ситуация с уже выявленными заболевшими. Критическим станет показатель в 75% заполненных койкомест в «коронавирусных» инфекционных больницах.

Напомним, 23 мая в Киеве вернулся к нормальному режиму работы общественный транспорт, 25 мая заработало метро, 1 июня открывают детские сады, 7−10 июня ожидается начало пляжного сезона.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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