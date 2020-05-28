Украина

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать

С 00:00 1 июня в Украине начнет работу система фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, в Киеве и Киевской области будут работать 50 камер, фиксирующих превышение скорости.

Постановления о нарушении правил дорожного движения будут направляться нарушителям (владельцу авто или указанному владельцем пользователю) по почте.

Как отметил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, тем, кто успеет уплатить штраф в 10-дневный срок, сделают скидку в 50 процентов. Если нарушитель правил дорожного движения не заплатит штраф в течение 30 дней, то постановление направят в исполнительную службу для взыскания.

Утверждается, что «письма счастья» невозможно подделать: они защищены голограммой. Также в постановлении будет QR-код, посредством которого можно будет перейти на сайт и полюбоваться видео нарушения ПДД.

Также сообщалось, что приборы фиксации отрегулированы с учетом разрешенного превышения скорости — 20 километров в час. То есть, к примеру, на улице установлен знак, разрешающий движение со скоростью 80 километров в час. На таком участке камера отреагирует на скорость в 103 километра в час — с учетом небольшой погрешности прибора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,систему планировали запустить с 1 мая, однако отложили ее запуск в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Фото Александра ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ».

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