26.81 / 27.05 29.24 / 29.69
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать

15:18 28 мая 2020
Карта системы видеофиксации нарушений ПДД
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

С 00:00 1 июня в Украине начнет работу система фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, в Киеве и Киевской области будут работать 50 камер, фиксирующих превышение скорости.

Постановления о нарушении правил дорожного движения будут направляться нарушителям (владельцу авто или указанному владельцем пользователю) по почте.

Как отметил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, тем, кто успеет уплатить штраф в 10-дневный срок, сделают скидку в 50 процентов. Если нарушитель правил дорожного движения не заплатит штраф в течение 30 дней, то постановление направят в исполнительную службу для взыскания.

Утверждается, что «письма счастья» невозможно подделать: они защищены голограммой. Также в постановлении будет QR-код, посредством которого можно будет перейти на сайт и полюбоваться видео нарушения ПДД.

Также сообщалось, что приборы фиксации отрегулированы с учетом разрешенного превышения скорости — 20 километров в час. То есть, к примеру, на улице установлен знак, разрешающий движение со скоростью 80 километров в час. На таком участке камера отреагирует на скорость в 103 километра в час — с учетом небольшой погрешности прибора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,систему планировали запустить с 1 мая, однако отложили ее запуск в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Фото Александра ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ».

353

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем семь долларовых миллиардеров

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев: в нем восемь долларовых миллиардеров

Виталий Денисюк

«Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского

Карта системы видеофиксации нарушений ПДД

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать

Маршрутка

«Я тебя туда не посылал»: водитель маршрутки отказал в проезде ветерану АТО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер