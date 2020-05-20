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Украина

Система фотофиксации нарушений ПДД заработает 1 июня, — решение Кабина

16:15 20 мая 2020
видеофиксация ПДД
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

С 1 июня в Украине нарушение правил дорожного движения будут фиксировать автоматической системой фото-, видеофиксации. Такое решение приняли на заседании правительства в среду, 20 мая.

Всего планируется запустить 700 станций. На первом этапе работать начнут 17 станций, затем 40.

Ранее планировалось запустить систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения с 1 мая.

Напомним, закон о фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения был принят и опубликован еще в 2018 году. В документе определен размер штрафа, а также перечислены случаи нарушений правил, за которые будут штрафовать.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 22 мая возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом во внутриобластном и международном сообщении.

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