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В Украине отложили запуск автоматической системы фото-и видеофиксации дорожного движения
Запуск системы автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая, отложили из-за карантина.
Пилотный проект был презентован МВД 12 марта, однако в стране были введены карантинные меры, что частично сказалось и на работе ряда подразделений Нацполиции и других организаций, задействованных в реализации проекта.
«В МВД приняли решение об отсрочке начала работы системы фиксации нарушений правил дорожного движения до окончания строгого карантина», — сообщили в министерстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство продлило карантин до 11 апреля и, если ситуация не ухудшиться, собирается постепенно смягчать ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..