Мальчик убил молотком младшую сестру из-за компьютера

Мир

В городе Тараз на юзе Казахстана 15-летний мальчик убил свою 10-летнюю сестру. Как сообщает издание Экспресс К, дети жили в многодетной семье. Школа предоставила им для дистанционного обучения во время карантина компьютер, который брат и сестра не поделили.

Погибшая девочка, которую звали Люда, хорошо училась и компьютер использовала только для учебы. Ее брат Алексей хотел играть на нем в игры. Из-за этого дети ссорились. В конце концов дождавшись, когда Люди ляжет спать во дворе дома, Алексей нанес ей несколько ударов молотком по голове. После чего положил труп под забор соседей. А потом поднял шум, заявив родителям, что сестра потерялась, и сам же первый «нашел» ее тело.

Соседи говорят, что, когда прибывшие медики поднимали тело Люды, часть ее черепа просто отвалилась — такой силы были нанесенные ей удары.

Замначальника Управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Ардак Мадимаров сказал, что Алексей сначала отпирался, но затем признал, что убил свою сестренку, которая, как он выразился, «достала» его. «Самое интересное, что школьник даже не заплакал, рассказал обо всем без эмоций. В доме мы обнаружили орудие убийства — молоток и забрызганные кровью футболку и сланцы», приводит издание слова Мадимарова.

Сообщается, что подросток, самый старший в семье, был замкнутым. Но ничего плохого о нем никто не мог сказать.

Суд санкционировал арест девятиклассника. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России 15-летняя школьница с любовником убила мать молотком.



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