В России школьница с любовником убила мать молотком

Мир

В Омской области России 15-летняя школьница и ее 18-летний друг убили мать девушки, которая застала парочку в постели. Ранее в российской Анапе 36-летняя санитарка местной детской поликлиники зарезала свою четырехлетнюю дочь.

В региональном Следкоме открыли дело по факту смерти женщины, которую бригада «скорой» привезла в больницу Омска с множественными телесными повреждениями. Правовая квалификация — убийство.

По версии следствия, конфликт между парочкой и женщиной закончился тем, что юноша несколько раз ударил ножом мать своей девушки. Дочка же била женщину по голове и телу молотком.

Потерпевшая еще успела позвонить подруге, которая и вызвала полицию. От полученных травм женщина умерла в больнице, а ее дочь и парня взяли под стражу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском Саратове мужчина убил двухмесячную приемную дочь. Дождавшись, когда жена уйдет в магазин, он унес девочку на чердак и отрезал ей голову.

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