26.80 / 27.05 29.23 / 29.69
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Рідні»: с 1 июня стартует новый проект об усыновлении

17:18 28 мая 2020
счастливые дети
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Такую деликатную и одновременно болезненную для Украины тему канал создал совместно с Благотворительным фондом «Рідні». Об этом сообщила пресс-служба «24 канала».

В этом проекте зрители смогут познакомиться с десятью реальными героями из разных уголков страны, которые поделятся своими историями об усыновлении, полными эмоций и драматизма, и о создании семей, порой весьма необычных.

«Каждый из участников проекта в своей жизни решился на ответственный шаг — стать родителями для детей-сирот, создать приемную семью или детский дом семейного типа. Что мотивировало этих людей стать родителями для одной, двух или двенадцати детей», — рассказали о проекте в пресс-службе.

Проект создан совместно с Благотворительным фондом «Рідні», в рамках которого будет работать «горячая линия» фонда, на которой все желающие смогут получить консультацию специалистов по усыновлению.

«Дети — наше будущее, а чужих детей не бывает, — когда кто-то очень метко сказал. Миссия „канала 24“ — менять страну к лучшему — очень точно реализуется в рамках проекта „Рідні“. Вместе с одноименным фондом мы попробуем не только рассказать истории о приемных детях, но и поможем родителям и детям-сиротам найти друг друга, создать новые семьи, стать счастливее», — подчеркнул генеральный директор «24 канала» Роман Андрейко.

По словам основателя Фонда «Рідні» Юрия Федорова, сейчас в Украине примерно 6 000 детей, которые ждут свою семью.

«Мы искренне верим, что наш проект поможет многим людям открыть свое сердце и сделать хорошее дело. Наша цель — показать украинцам, что усыновить ребенка может каждый из нас. В рамках проекта у зрителя будет возможность также познакомиться с детьми, которые ждут свою семью, и получить консультацию относительно усыновления», — сказал Федоров.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Погибшая девочка

Мальчик убил молотком младшую сестру из-за компьютера

потоп в Одессе

Воды по окна: в Одессе настоящий потоп из-за мощного ливня (фото, видео)

В масках придется ходить всю осень и зиму: вирусолог высказалась о второй волне коронавируса в Украине

В масках придется ходить всю осень и зиму: вирусолог высказалась о второй волне коронавируса в Украине

девушка плачет

Под Николаевом пастор развращал двух девочек-подростков: суд вынес приговор

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер