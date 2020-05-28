«Рідні»: с 1 июня стартует новый проект об усыновлении

Украина

Такую деликатную и одновременно болезненную для Украины тему канал создал совместно с Благотворительным фондом «Рідні». Об этом сообщила пресс-служба «24 канала».

В этом проекте зрители смогут познакомиться с десятью реальными героями из разных уголков страны, которые поделятся своими историями об усыновлении, полными эмоций и драматизма, и о создании семей, порой весьма необычных.

«Каждый из участников проекта в своей жизни решился на ответственный шаг — стать родителями для детей-сирот, создать приемную семью или детский дом семейного типа. Что мотивировало этих людей стать родителями для одной, двух или двенадцати детей», — рассказали о проекте в пресс-службе.

Проект создан совместно с Благотворительным фондом «Рідні», в рамках которого будет работать «горячая линия» фонда, на которой все желающие смогут получить консультацию специалистов по усыновлению.

«Дети — наше будущее, а чужих детей не бывает, — когда кто-то очень метко сказал. Миссия „канала 24“ — менять страну к лучшему — очень точно реализуется в рамках проекта „Рідні“. Вместе с одноименным фондом мы попробуем не только рассказать истории о приемных детях, но и поможем родителям и детям-сиротам найти друг друга, создать новые семьи, стать счастливее», — подчеркнул генеральный директор «24 канала» Роман Андрейко.

По словам основателя Фонда «Рідні» Юрия Федорова, сейчас в Украине примерно 6 000 детей, которые ждут свою семью.

«Мы искренне верим, что наш проект поможет многим людям открыть свое сердце и сделать хорошее дело. Наша цель — показать украинцам, что усыновить ребенка может каждый из нас. В рамках проекта у зрителя будет возможность также познакомиться с детьми, которые ждут свою семью, и получить консультацию относительно усыновления», — сказал Федоров.

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