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Две тысячи аграриев протестовали в Киеве против «квот Фирташа» и монополии на рынке минудобрений (фото)
В Киеве аграрии вышли к Кабмину и Офису президента с протестом против введения квот на импорт минеральных удобрений. Аналогичные акции проходят в других городах. Примерно 2000 фермеров требовали заблокировать инициативу Министерства экономики о квотировании физических объемов импорта.
По мнению аграриев, это приведет к укреплению монополии химзаводов бизнесмена Дмитрия Фирташа и повышению стоимости минудобрений для сельхозпроизводителей.
«Удобрения занимают в себестоимости продукции до 30%. Хлеб подорожает, поэтому это касается всех граждан Украины. В условиях введения рынка земли, непростой погодной ситуации, сложного доступа к финансированию тянуть средства на дорогие удобрения — это преступление», — заявил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.
С 2010 года холдинг Фирташа Ostchem владеет основными заводами по производству азотных удобрений в Украине. Начавшаяся в 2014 году либерализация открыла украинский рынок для производителей из стран ЕС, Северной Африки, Турции, Казахстана, Грузии, Беларуси и других стран. Импорт остановил рост цен на удобрения, стоимость которых на 20−30% превышает среднемировую. В случае же введения квот продукция заводов Фирташа будет безальтернативной.
«Монополист сегодня покрывает до 80% внутреннего рынка. Пользуясь своим положением, он сумеет создать искусственный дефицит и ажиотаж, что может поднять цену на удобрения в три раза», — сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Кроме того, по его мнению, ограничение импорта удобрений из стран ЕС может спровоцировать зеркальные действия со стороны стратегических партнеров Украины: «Нам нужно сегодня наращивать экспорт своей продукции, увеличивать квоты. А Кабмин как будто и не думает о последствиях».
Фермеры передали обращение в Кабмин и Офис президента и устроили символический сбор денег для руководителей Минэкономики.
«Сколько еще нам нужно выходить на акции, чтобы убедить их не вредить своим же гражданам, лишь бы хорошо было олигарху?!» — заявил фермер из Хмельницкого Игорь Гай.
Акцию организовали крупнейшие аграрные ассоциации Украины: Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Всеукраинский аграрный совет, Аграрный союз Украины, Агропродовольственный совет.
Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики заявила о намерениях ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из ЕС, Беларуси, Узбекистана и других стран сроком на 3 года.
В 2019-м Антимонопольный комитет признал группу компаний Ostchem монополистом, злоупотребляющим своим монопольным положением и получающим сверхприбыли за счет завышенной стоимости удобрений.41
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