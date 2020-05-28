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Спорт

Начнет Зинченко: английская премьер-лига назвала дату возобновления сезона (фото)

21:02 28 мая 2020
Трофей английской премьер-лиги
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 28 мая, на собрании клубов английской премьер-лиги принято решение о дате возобновления сезона. Рестарт АПЛ намечен на 17 июня с оговоркой, что будут соблюдены все требования безопасности. Все оставшиеся 92 игры пройдут при пустых трибунах, но будут транслироваться по телевидению.

Сообщается, что чемпионат Англии, прерванный в марте из-за пандемии корогнавируса, возобновится отложенными матчами 28-го тура между «Манчестер Сити», цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко, и «Арсеналом», а также между «Астон Виллой» и «Шеффилд Юнайтед».

Что же касается полного, 30-го, тура АПЛ, то поединки состоятся 19--22 июня.

Кстати, одним из первых на решение АПЛ отреагировал знаменитый нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн, написавший в Twitter «Футбол скоро вернется» и добавивший мускулистые смайлики.

Положение команд в АПЛ на момент приостановки сезона: 1. «Ливерпуль» — 82 очка (29 матчей); 2. «Манчестер Сити» — 57 (28); 3. «Лестер» — 53 (29); 4. «Челси» — 48 (29); 5. «МЮ» — 45 (29); 6. «Вулверхэмптон» — 43 (29); 7. «Шеффилд Юнайтед» — 43 (28); 8. «Тоттенхэм» — 41 (29); 9. «Арсенал» — 40 (28).

Отметим, что «Ливерпулю», чтобы гарантировать себе первые за 30 лет золотые медали АПЛ, достаточно выиграть два поединка. Если же «МанСити» потеряет очки, то парни Юргена Клоппа могут стать чемпионами еще раньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России после возобновления сезона разрешат доступ болельщиков на стадионы.

Фото premierleague.com, Twitter

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