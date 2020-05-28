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Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака

21:41 28 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 29 мая, — хороший день для осуществления любых замыслов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны недомолвки и конфликты со второй половинкой.

Телец

Вам стоит проявить инициативу в романтических отношениях. Сделайте все необходимое для достижения поставленных целей.

Близнецы

У Близнецов может разразиться конфликт на почве бытовой неустроенности. Скорее всего, это произойдет ранним утром.

Рак

В эту пятницу возможны новые романтические увлечения и интересные знакомства.

Лев

Не рекомендуется давать согласие на какой-то проект лишь потому, что он льстит самолюбию.

Дева

Этот день подходит для решения любых вопросов, которые связаны с поездками или путешествиями.

Весы

Возможно, возникнет потребность в дополнительных инвестициях в собственный бизнес.

Скорпион

День подходит для коротких поездок, заключения новых партнерств и поисков индивидуального стиля.

Стрелец

Стрельцов в этот день может озадачить какой-то вопрос, связанный с финансовой сферой.

Козерог

В первой половине дня у вас могут возникнуть кое-какие проблемы, но вы с ними справитесь очень быстро.

Водолей

Удачный день. Кто-то обретет новых друзей, кто-то восстановит любовный роман.

Рыбы

На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.

Хорошего вам дня!

Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.

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