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Кому повезет: гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
Пятница, 29 мая, — хороший день для осуществления любых замыслов.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможны недомолвки и конфликты со второй половинкой.
Телец
Вам стоит проявить инициативу в романтических отношениях. Сделайте все необходимое для достижения поставленных целей.
Близнецы
У Близнецов может разразиться конфликт на почве бытовой неустроенности. Скорее всего, это произойдет ранним утром.
Рак
В эту пятницу возможны новые романтические увлечения и интересные знакомства.
Лев
Не рекомендуется давать согласие на какой-то проект лишь потому, что он льстит самолюбию.
Дева
Этот день подходит для решения любых вопросов, которые связаны с поездками или путешествиями.
Весы
Возможно, возникнет потребность в дополнительных инвестициях в собственный бизнес.
Скорпион
День подходит для коротких поездок, заключения новых партнерств и поисков индивидуального стиля.
Стрелец
Стрельцов в этот день может озадачить какой-то вопрос, связанный с финансовой сферой.
Козерог
В первой половине дня у вас могут возникнуть кое-какие проблемы, но вы с ними справитесь очень быстро.
Водолей
Удачный день. Кто-то обретет новых друзей, кто-то восстановит любовный роман.
Рыбы
На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.
Хорошего вам дня!
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