Юмор у них в крови: названы самые веселые знаки зодиака

Стиль жизни

Известно, что сохранять позитивный настрой в любой, даже не самой приятной, ситуации удается далеко не всем. Астрологи уверены, что определенные знаки зодиака имеют отменное чувство юмора, помогающее им в жизни, уже по факту своего рождения. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный астролог Людмила Булгакова назвала тех, кто, судя по расположению звезд, никогда не теряет веселого расположения духа (ранее астролог рассказала, представители каких знаков зодиака не умеют хранить чужие тайны).

— Самыми большими весельчаками среди всех знаков зодиака можно смело назвать Стрельцов, — говорит Людмила. — Это достаточно комфортный в общении знак, незаменимый герой любой вечеринки и заядлый юморист. Даже из самой незначительной ситуации, Стрелец раскрутит такую смешную историю, что ее очевидцам придется только удивляться: «Неужели это все случилось с нами?!» Его мастерству рассказчика никто не может противостоять. А желание повеселить других у представителей этого знака в крови.

— И все же, кто может посоперничать со Стрельцами?

— Близнецы. Этот двойственный знак может предаваться унынию и веселиться с разницей в несколько минут. Настроение Близнецов зависит от многих обстоятельств и меняется, словно ветер. При этом никто не знает, что именно может вызвать смех представителей этого знака. Они очень тонко реагируют на события, происходящие вокруг, и часто именно юмор помогает им справляться с неприятностями. Близнецы не любят рассказывать анекдоты, как, скажем, Стрельцы, но, что касается иронии, тут им нет равных. Кстати, в отличие от Дев, которым тоже присуща ирония, Близнецы никогда не станут использовать ее как «оружие». Их ирония не ранит, а, скорее, заставляет собеседника по-иному посмотреть на кого-то или что-то.

— А как ведет себя еще один двойственный знак — Весы?

— Они тоже большие юмористы. Во многом благодаря своей общительности. Представители знака обожают находиться в гуще событий, для чего им надо завладеть вниманием людей. А проще всего этого можно добиться с помощью хорошего юмора. Весы не остановятся ни перед чем, чтобы вас рассмешить. Порой они и сами могут оказаться в смешном положении, но их это совершенно не пугает. В отличие от представителей знака Рыбы.

— Они тоже любят шутить?

— Просто обожают, но при этом достаточно болезненно реагируют на шутки в свой адрес. Может даже создаться впечатление, что они не понимают юмора, но это совершенно не так! Просто Рыбы в силу своего сложного характера находятся постоянно в «самокопании». Периодически выходя из этого состояния, они, словно одаривают окружающих своим искрометным юмором, а потом вновь замыкаются на собственных проблемах. Но, поверьте, более искусного, тонко чувствующего юмориста, чем Рыбы, сложно найти. Яркий представитель этого знака — Михаил Жванецкий.

— Еще есть такое понятие, как черный юмор.

— И его истинный представитель — Скорпион! Вот кому доставляют настоящее удовольствие шутки весьма сомнительного свойства. Он и сам не прочь пошутить, но это всегда довольно специфический, часто резкий юмор. Скорпион не хочет никого обидеть, он просто говорит то, что думает, а это редко нравится людям. Мнение же других людей представителей этого знака особо не интересует.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые не умеют любить.

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