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Зеленский посмертно наградил полковника Межакова
Президент Украины Владимир Зеленский наградил (посмертно) Орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне проведения Операции объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрия Межакова. Напомним, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить Орденом Богдана Хмельницкого II степени МЕЖАКОВА Юрия Владимировича (полковника) — посмертно», — говорится в тексте указа.
Комбригу было 38 лет, без отца остались двое детей, которые живут в Белой Церкви.
Проблемы с сердцем у военного начались в январе 2019 года, когда его назначили командиром 1-й Северской бригады, друзья просили его поберечь здоровье, но он рвался на войну.
Напомним, болезни сердца остаются самой распространенной причиной смертности украинцев — из 100 738 человек, умерших в первые два месяца года, каждый второй (47 211) скончался от ишемической болезни — поражения сердечной мышцы и прекращения ее нормальной работы.114
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