Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова

Украина

В четверг, 28 мая, на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрий Межаков. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Как сообщает OBOZREVATEL, комбригу было 38 лет, без отца остались двое детей. С утра ему резко стало плохо. Оказалось, что оторвался тромб.

Семья комбрига живет в Белой Церкви.

«Многие не верят, что Юра не нажил никаких богатств, но это правда. С семьей жил в общежитии, есть старая машина и земельный участок в области», — рассказали друзья комбрига.

Когда Межакова в январе 2019 года назначили командиром 1-й Северской бригады, друзья просили его поберечь здоровье, но он рвался на войну.

В том же году у него начались проблемы с сердцем, но комбриг не считал, что это серьезно.

«Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа…» — говорят товарищи по оружию.

Как сообщалось ранее, в ООН предупредили, что на Донбассе может произойти новый виток насилия.

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