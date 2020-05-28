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- 19:31 Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова
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Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова
В четверг, 28 мая, на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрий Межаков. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Как сообщает OBOZREVATEL, комбригу было 38 лет, без отца остались двое детей. С утра ему резко стало плохо. Оказалось, что оторвался тромб.
Семья комбрига живет в Белой Церкви.
«Многие не верят, что Юра не нажил никаких богатств, но это правда. С семьей жил в общежитии, есть старая машина и земельный участок в области», — рассказали друзья комбрига.
Когда Межакова в январе 2019 года назначили командиром 1-й Северской бригады, друзья просили его поберечь здоровье, но он рвался на войну.
В том же году у него начались проблемы с сердцем, но комбриг не считал, что это серьезно.
«Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, — за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа…» — говорят товарищи по оружию.
Как сообщалось ранее, в ООН предупредили, что на Донбассе может произойти новый виток насилия.811
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