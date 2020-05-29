Самый опасный сценарий: стало известно, почему на Земле погибли динозавры

Мир

Пока Илон Маск и представители NASA пытаются раскрыть секреты освоения космоса, другие исследователи направляют свои усилия на выявление причин, которые могут пролить свет на события, происходившие на Земле тысячи и миллионы лет назад.

В частности, подводные работы на дне Мексиканского залива помогли геологам выяснить, почему была уничтожена флора и фауна мезозойской эры.

Оказалось, что причиной гибели всего живого на планете стало падение гигантского астероида, который в отличие от Тунгусского метеорита, падал на Землю под очень большим углом. Это сделало последствия его падения максимально губительными, говорится в результатах исследования, которые опубликованы в научном журнале Nature Communications.

В статье говорится о том, что в конце мелового периода, примерно 65,5−66 млн лет назад, на Землю упал астероид диаметром около 10−15 километров. Он оставил гигантский трехсоткилометровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. В том, что он действительно упал, ученые не сомневаются, однако то, какую именно роль он сыграл в вымирании динозавров и морских рептилий, пока остается предметом споров.

В частности, три десятка лет назад американский палеонтолог Марк Ричардс предположил, что древние ящеры вымерли из-за массовых излияний магмы и извержений вулканов на месте современного плоскогорья Декан в Индии. Они произошли или тогда же, когда и упал астероид, или же предшествовали ему, породив мощный парниковый эффект и заполнив атмосферу и воды океана огромным количеством соединений серы, крайне едких и токсичных веществ.

Относительно недавно многие геологи и палеонтологи начали предполагать, что оба этих события могли быть взаимосвязаны. Падение астероида могло особым образом повлиять на недра Земли и структуру земной коры, что могло спровоцировать извержения вулканов на плато Декан и на дне океана, в окрестностях срединно-океанических хребтов.

«Наши расчеты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60° к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока. Это самый опасный сценарий падения, так как в результате в атмосферу попало максимальное количество пыли. Она рассеялась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной «ядерной зимы», — рассказал один из авторов работы, геолог из Имперского колледжа Лондона Гарет Коллинс.

Коллинс и его коллеги узнали новые детали того, как произошел этот катаклизм. Они работали на дне Мексиканского залива — там сохранились породы, которые сформировались в момент образования кратера Чиксулуб. Изучая на протяжении последних четырех лет химический состав и структуру этих минералов, а также форму самой воронки, геологи надеются понять, как именно упал астероид.

С помощью этих данных геологи создали точную трехмерную модель кратера. На ее основе исследователи попытались воспроизвести кратер, сталкивая виртуальную Землю с астероидами разных размеров, массы и составов, а также меняя угол и направление их падения.

Как оказалось, реалистичную глубину Чиксулуба, высоту возвышенности в его центре, а также характер сжатия пород внутри него можно было воспроизвести только в том случае, если астероид упал почти вертикально к поверхности Земли, двигаясь в сторону северо-восточной кромки кратера.

Подобный сценарий этой катастрофы, по словам исследователей, был самым неудачным для всей жизни на Земле того времени. По расчетам ученых, если бы астероид упал на Землю под углом в 15°, количество выброшенной пыли, углекислого газа и соединений серы было бы примерно в три раза меньше, а если бы он упал вертикально — на порядок меньше.

Дальнейшее изучение пород кратера, как надеются геологи, поможет им вычислить точное количество пород, которые испарило падение астероида. Благодаря этому можно будет оценить его массу, а также множество других свойств этого небесного тела. Это, в свою очередь, поможет понять, как возникают кратеры на других планетах, а также оценить, может ли подобное событие повториться в обозримом будущем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к Земле приближается гигантский астероид, за полетом которого можно следить онлайн. Диаметр астероида составляет 1,84−4,11 километра. Для наблюдения за ним ученые используют телескопы Slooh, расположенные на Канарских островах и в Чили.

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