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- 12:41 К Земле приближается гигантский астероид: за его полетом можно следить онлайн
К Земле приближается гигантский астероид: за его полетом можно следить онлайн
В ночь на 29 апреля к Земле максимально приблизился гигантский астероид 1998 OR2. Как сообщает РБК-Украина, в полдень 28 апреля небесное тело находилось на расстоянии в 6,2 миллиона километра от поверхности нашей планеты.
Тем не менее уже при следующем сближении 1998 OR2 будет пролетать еще ближе.
Диаметр астероида составляет 1,84−4,11 километра. Для наблюдения за ним ученые используют телескопы Slooh, расположенные на Канарских островах и в Чили.
Полет астероида можно наблюдать в реальном времени на ресурсах NASA.
Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», ждет ли нас в ближайшее время столкновение с мелкими небесными телами, и действительно ли они могут повлиять на жизнь планеты.
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