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Наука и технологии

К Земле приближается гигантский астероид: за его полетом можно следить онлайн

12:41 29 апреля 2020 334
Астероид
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В ночь на 29 апреля к Земле максимально приблизился гигантский астероид 1998 OR2. Как сообщает РБК-Украина, в полдень 28 апреля небесное тело находилось на расстоянии в 6,2 миллиона километра от поверхности нашей планеты.

Тем не менее уже при следующем сближении 1998 OR2 будет пролетать еще ближе.

Диаметр астероида составляет 1,84−4,11 километра. Для наблюдения за ним ученые используют телескопы Slooh, расположенные на Канарских островах и в Чили.

Полет астероида можно наблюдать в реальном времени на ресурсах NASA.

Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», ждет ли нас в ближайшее время столкновение с мелкими небесными телами, и действительно ли они могут повлиять на жизнь планеты.

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