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SpaceX Илона Маска отправляет астронавтов в космос: онлайн-трансляция
27 мая в 23.33 (по Киеву) Украина сможет следить за уникальной миссией. Впервые астронавтов на МКС отправит частная компания SpaceX Илона Маска.
В ходе совместной миссии SpaceX и НАСА в космическое путешествие с космодрома во Флориде отправятся двое американцев. Полет будет выполняться в пилотируемом корабле многоразового использования Crew Dragon («Экипаж Дракона»).
На начальную орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Спустя восемь минут после старта ракета отстыкуется и вернется на Землю, а космический корабль продолжит путь на своих собственных двигателях. Стыковка с МКС должна состояться 28 мая в 18.29 (по Киеву).
На МКС в корабле Crew Dragon прибудут ветераны НАСА — 49-летний Роберт Льюис Банкен и 53-летний Дуглас Джеральд Херли.
Испытательный полет Сrew Dragon к МКС состоялся в марте 2019 года. Космический корабль летал без людей, с манекеном на борту. Испытания были признаны успешными.
После того, как НАСА в 2011 году отказалась от использования шаттлов, отправлять американских астронавтов на МКС приходилось с помощью Роскосмоса. Теперь новый Crew Dragon от Илона Маска призван помочь НАСА избавиться от зависимости от российской корпорации.283
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