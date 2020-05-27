26.84 / 27.09 29.21 / 29.67
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

SpaceX Илона Маска отправляет астронавтов в космос: онлайн-трансляция

21:46 27 мая 2020
spacex
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

27 мая в 23.33 (по Киеву) Украина сможет следить за уникальной миссией. Впервые астронавтов на МКС отправит частная компания SpaceX Илона Маска.

В ходе совместной миссии SpaceX и НАСА в космическое путешествие с космодрома во Флориде отправятся двое американцев. Полет будет выполняться в пилотируемом корабле многоразового использования Crew Dragon («Экипаж Дракона»).

На начальную орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Спустя восемь минут после старта ракета отстыкуется и вернется на Землю, а космический корабль продолжит путь на своих собственных двигателях. Стыковка с МКС должна состояться 28 мая в 18.29 (по Киеву).

На МКС в корабле Crew Dragon прибудут ветераны НАСА — 49-летний Роберт Льюис Банкен и 53-летний Дуглас Джеральд Херли.

Испытательный полет Сrew Dragon к МКС состоялся в марте 2019 года. Космический корабль летал без людей, с манекеном на борту. Испытания были признаны успешными.

После того, как НАСА в 2011 году отказалась от использования шаттлов, отправлять американских астронавтов на МКС приходилось с помощью Роскосмоса. Теперь новый Crew Dragon от Илона Маска призван помочь НАСА избавиться от зависимости от российской корпорации.

283

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин планировал масштабное вторжение в Украину, но помешал коронавирус, — генерал

обсе

Представитель России попытался сорвать выступление представителя Украины в ОБСЕ

москаль

"Ноги будто ватные": едва не потерявший сознание Москаль рассказал, что с ним произошло

Прописка

Кабмин ввел новые правила прописки: что изменилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер