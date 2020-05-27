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Страна: Китай
Время создания: 1950-е
Высота: 58 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
«Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже всё доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал…»
Помните эти слова известной песни Владимира Высоцкого? Несколько лет назад я цитировал их, когда мы с супругой и дочкой взбирались по склону действующего сицилийского вулкана Этна. Правда, восхождение это было достаточно условным. До отметки 2000 метров мы добирались на специальном горном транспорте. И лишь потом ещё один километр шли по отвесным склонам под порывами холодного ветра, срывавшего с некоторых неудачников дорогие шляпы и отправлявшего их в глубокие расщелины, покрытые толстым слоем чёрного пепла. Но сегодня я хотел рассказать вам о другой горе, которая впервые была покорена людьми именно в этот день, 29 мая 1953 года.
Речь пойдёт о высочайшей вершине Гималаев и всего мира — Джомолунгме (жители Тибета называют её так, переводя на свой язык, как «Мать — богиня мира») или Сагарматхе (это уже по-непальски, что означает «Властелин мира»). А непосвящённым во все эти филологические тонкости людям гора, возвышающаяся на 8848 метров над уровнем моря, больше знакома по имени Эверест. Она столетиями привлекала к себе внимание топографов. Первым из них местоположение и высоту горы определил в 1865 году Джордж Эверест, в честь которого она позднее и получила одно из названий. А вот первую попытку покорить гору, расположенную на границе Непала и Тибета, предприняли в 1921 году. Попытка была неудачной. После этого на протяжении более 30 лет было предпринято ещё 13 неудачных попыток восхождения на непокоримую прежде вершину.
И только 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари вместе с непальским шерпом Тенцигом Норгеем взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом до цивилизованного мира дошла лишь 2 июня, в день коронации нынешней королевы Великобритании Елизаветы II. Восхищенная мужеством покорителей Эвереста, королева удостоила Хиллари рыцарского звания и права называться сэром. А отважного шерпа Норгея, который не был гражданином британского Содружества, наградила почётной медалью.
С тех пор на Эверест было совершено десятки тысяч восхождений. 16 мая 1975 года на вершину горы поднялась первая женщина — японка Юнко Табей. 8 мая 1978 года итальянец Райнхольд Мессенер и австралиец Питер Хэбелер стали первыми покорителями Эвереста, совершившими восхождение без кислородных баллонов. Причём, оба они отмечали, что с высоты 7500 метров тела своего они уже практически не ощущали. Ну, а наибольшее количество восхождений — 21 ! — совершил шерпа Аппа. И все — без кислородного балона! Просто уму непостижимо…
С мыслью о том, что человеку подвластно всё, к чему он только способен стремиться, мне хочется пожелать сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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