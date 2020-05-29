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Умер актер из оскароносного фильма «Непрощенный» (фото)
В США умер популярный характерный актер Энтони Джеймс. Он не дожил всего лишь два дня до своего 78-летия. Причиной смерти, как сообщает издание Deadline, стал рак.
Энтони прославился в 1967 году — после выхода на экраны фильма «Душной южной ночью», получившего пять премий «Оскар». Он сыграл множество ролей в кино и на телевидении — главным образом злодеев. Часто снимался в вестернах. Последней его работой стал фильм Клинта Иствуда «Непрощенный», который вышел на экраны в 1992-м году. Картина получила четыре «Оскара».
Джеймс, который родился в семье иммигранта из Греции, был не только актером, но и художником. Его работы выставлялись в США, Мексике, Японии и других странах. Он продал более 100 картин, а также опубликовал несколько книг.
Детей у Энтони не было.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» умер от осложнений деменции.
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