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Звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» умер от осложнений деменции (фото, видео)

В возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе скончался американский актер Джино Сильва. Как сообщает издание TMZ, причиной смерти стали «осложнения деменции» — приобретенного слабоумия. Подробности не приводятся.

Сильва наиболее известен по эффектной финальной сцене знаменитого фильма «Лицо со шрамом», где сыграл молчаливого убийцу главного героя, роль которого исполнил Аль Пачино. Этот фильм 1983 года режиссера Брайана де Пальмы, поначалу получивший разгромные отзывы от критиков, современными киноведами расценивается как один из величайших гангстерских кинофильмов в истории.

Джино также снялся в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв», «Пьяный рассвет», «Амистад», «Парк юрского периода: Затерянный мир», телесериалах «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Звездный путь: Энтерпрайз».

У актера остались жена Памела, дочь Люсия и двое внуков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16-летний актер Логан Уильямс, звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и умер от передозировки.

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