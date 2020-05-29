Шоу-бизнес

Модель Victoria's Secret ждет первенца, хотя врачи сказали, что она никогда не сможет зачать ребенка (фото, видео)

Известная нидерландская модель Роми Стрейд, один из «ангелов» Victoria's Secret, объявила в соцсетях о том, что они с бойфрендом Лоренсом ван Лиувеном ждут первенца. Хотя врачи заявляли ей, что она никогда не сможет зачать ребенка. два года назад у Роми диагностировали синдром поликистозных яичников — после того, как у нее в течение семи лет не было менструаций.

«Я была просто убита горем, потому что стать мамой и завести семью с Лоренсом — моя самая главная мечта…», — говорит 24-я модель, которая сейчас находится на седьмом небе от счастья.

По словам Роми, для того, чтобы наконец стать матерью, она изменила свой образ жизни, чтобы избавиться свой организм от стрессов. Она стала меньше путешествовать по миру, чтобы наладить биоритмы. Перестала соблюдать строгую диету, выполнять слишком изнурительные тренировки. По ее мнению, все это мешало ее тело функционировать нормально. Стрейд слегка набрала вес, старалась чаще отдыхать. Она также принимала «натуральные добавки» и прошла курс акупунктуры. В ноябре прошлого года месячные у нее восстановились.

Модель обратилась к другим женщинам, которые безуспешно пытаются зачать ребенка: «Верьте в себя, любите себя и свое тело, и не позволяйте всем этим мыслям слишком уж донимать вас».

Стрейд и Лоренс, который старше ее на пять лет, начали встречаться в 2010 году.

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