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Шоу-бизнес

Известная американская актриса впервые стала мамой в 45 лет (фото)

14:16 5 мая 2020 491
Хлоя Севиньи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Известная американская актриса и бывшая модель Хлоя Севиньи в 45 лет впервые стала мамой. Актриса, номинировавшаяся на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Парни не плачут», родила ребенка. Об этом заявил пресс-секретарь актрисы, который не сообщил ни пол, ни имя малыша. Он лишь уточнил, что роды состоялись в выходные, и что мать и дитя «счастливы и здоровы».

Ранее Севиньи жаловалась в соцсетях, что опасается рожать в условиях пандемии коронавируса и писала о тяжелой ситуации в Нью-Йорке.

О беременности Хлои стало известно в январе этого года. Отец ребенка — ее бойфренд Синиша Макович — директор нью-йоркской художественной галереи, который моложе актрисы на десять лет. Их роман длится уже около года.

Недавно беременная Хлоя позировала полностью обнаженной для обложки журнала The Cut.

Помимо фильма «Парни не плачут», Севиньи известна также по картинам «Детки», «Пальметто», «Догвилль», телесериалу «Американская история ужасов».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у певицы Граймс и миллиардера Илона Маска родился их первый совместный ребенок.

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