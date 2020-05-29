Футбольный клуб выгнал основного игрока из-за кражи денег (фото)

Спорт

Действующий чемпион Норвегии «Мольде», прервавший в прошлом сезоне гегемонию «Русенборга», который выиграл перед этим четыре подряд чемпионата страны, разорвал контракт с основным центральным защитником Вегардом Форреном.

К такому решению руководство клуба подтолкнула кража Форреном денег из так называемого «общака», который формировался из штрафов футболистов команды. 32-летний Вегард на правах одного из наиболее опытных был ответственным за хранение денег, но перевел на свои счета около 100 тысяч крон (чуть больше 10 тысяч долларов), после чего проиграл в казино. Когда же об этом стало известно в клубе, игрок признался, что имеет проблемы с пристрастием к азартным играм на протяжении последних 15 лет.

Отметим, что Форрен дебютировал за «Мольде» в 2007 году. Дважды пытался заиграть в Англии, подписывая контракт с «Саутгемптоном» и «Брайтоном», но каждый раз возвращался в родной клуб, в общей сложности проведя за «Мольде» более 300 матчей. В прошлом сезоне (чемпионат Норвегии проводится по системе «весна-осень») провел в национальных турнирах 22 матча, а в квалификации Лиги Европы-2019/2020 принял участие в семи играх.

Форрен немало забивал, как для центрального защитника, за "Мольде"

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