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Происшествия

Стрельба в Броварах: количество задержанных увеличилось вдвое (фото)

11:28 29 мая 2020
Задержание в Броварах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После стрельбы в Броварах, видео которой выложили в сеть, полиция сначала задержала десятерых участников ЧП, а позже появилась информация, что количество задержанных увеличилось до двадцати.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Если ранее в полиции говорили, что участники инцидента — приезжие из других областей, то источник в МВД уточнил, что часть из них — местные, а часть — из Винницкой области.

Также сообщается, что полиция изъяла десять единиц оружия, в частности, помповые ружья.

Тем временем замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей страничке в соцсетях опубликовал фото некоторых задержанных. «Изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия», — пишет Геращенко и добавляет, что задержанных лишат права на владение оружием.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время перестрелки в Броварах были ранены три человека, у одного из них — ранение легкого.

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