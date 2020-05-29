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Стрельба в Броварах: задержаны вооруженные люди, одного из нападавших ранила полиция (фото)
На месте утренней стрельбы в Броварах полиция задержала мужчин, вероятно причастных к нападению на маршрутку.
Как передает корреспондент «ФАКТОВ», микроавтобус обстреляли с помпового ружья, на месте событий остались гильзы. По словам очевидцев, прибывшие по вызову полицейские ранили одного из участников нападения. На месте инцидента есть следы крови.
Источник издания сообщил, что были задержаны около десятка человек, вероятно причастных к нападению. У одного из них было ружье, еще один имел при себе травматический пистолет.
Также собеседник уточнил, что полиция нашла микроавтобус, на котором вероятно прибыли нападавшие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пятницу, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. Неизвестные обстреляли маршрутку. Местные перевозчики конфликтуют за право возить пассажиров в Киев. Не всегда этот конфликт остается в рамках закона.
Как известно, на днях в Киеве подстрелили гражданина Черногории, который замешан в торговле наркотиками в особо крупных размерах.842
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