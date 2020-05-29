Появилось видео перестрелки в Броварах

Происшествия

Утром в пятницу, 29 мая, на улице Олимпийской в Броварах произошла перестрелка. Несколько десятков вооруженных людей стреляли прямо в жилых районах. Как сообщали «ФАКТЫ», была расстреляна маршрутка. Источники допускают, что перестрелка стала результатом конфликта между местными перевозчиками.

В то же время, в интернете появилось видео стрельбы. На кадрах видно, что огонь ведется из автоматического оружия. Затем они сели в легковые авто и уехали. Часть мужчин сбежала через дворы.

Полиция нашла микроавтобус, на котором, вероятно, прибыли нападавшие. Задержаны около десятка мужчин, возможно причастных к инциденту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция ранила одного из нападавших. У злоумышленников также изъяли помповое ружье и травматический пистолет.

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