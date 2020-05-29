Евро дорожает быстрее доллара: чего ждать на следующей неделе

Деньги

Если нынешняя неделя началась с существенного падения курса гривни, то к ее концу девальвация несколько замедлилась. Со среды, 27 мая, доллар подорожал всего на 1 копейку, а евро — на 11 копеек. Так, 29 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,91 грн за доллар и 29,62 грн за евро. На наличном рынке рост курсов иностранных валют также замедлился. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,77 грн, купить — по 27,01 грн; евро — сдать по 29,31 грн, купить — по 29,83 грн.

«На минувшей неделе доллар к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,6%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,59 грн до 27 грн (+1,6%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,70−26,74 грн до 26,90−26,93 грн (+0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 26,64−26,91 грн до 26,81−27,05 грн (+0,6% - +0,5%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки.

Курс доллара достаточно устойчиво рос еще с прошлой среды, и лишь в четверг впервые за неделю произошло укрепление гривни. Тем не мене потенциал ослабления национальной валюты, вызванный снижением поступления экспортной выручки от продажи урожая прошлого года, еще не исчерпан. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках — около 27,0−27,2 грн", — прогнозирует Иосуб.

Есть и другие внутренние факторы, влияющие на курсовые колебания.

«Курс гривни в пятницу, 29 мая, торгуется вблизи отметки 27 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика формируется после оглашения планов Кабинета министров Украины по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных с COVID-19 и карантином, а также из-за того, что правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4−8% по сравнению с показателем 2019 года.

Кроме того, Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48%, до 456,8 тыс. человек.

Валютный рынок остается низколиквидным. Экспортеры удерживаются от активных продаж валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По мере выхода страны из карантина импортеры наращивают активность, однако ориентируются на состояние реального спроса на товары.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит двигаться вблизи отметки 27 гривен за доллар, пока на рынке не появится крупный игрок, способный нарушить равновесие и двинуть курс вверх", — считает Шевчишин.

Кроме того, на курс национальной валюты оказывает влияние ситуация с предоставлением кредита от МВФ.

«Гривня снижается в цене, потому что Международный валютный фонд еще не перечислил первый транш Украине и окончательного решения по существу тоже еще нет, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Ведь МВФ никуда не спешит, потому что это Украине нужно сотрудничество с фондом, а не ему сотрудничество с Украиной. МВФ занимается своей рутинной работой и решает дела по другим странам, а украинский вопрос стоит в очереди.

Фонд в итоге примет решение и перечислит транш, но это, видимо, случится чуть позже, без спешки, ведь для МВФ это повседневная работа, а не выстраданный вопрос. Однако для Украины сотрудничество с МВФ — проблема, по которой было много споров, это вопрос, к решению которого страна достаточно долго и мучительно шла. А потому и политики, и финансисты после принятия «антиколомойского» закона спешат и хотят увидеть первый транш максимально быстро и ставят очень близкие сроки по получению нового транша.

Но поспешные ожидания не сбываются и разочаровывают рынок. На дворе уже конец мая, а обещанного в нынешнем месяце транша еще нет. Рынок прислушался к эмоциональным обещаниям политиков ранее, но, не увидев результата, разочаровался. И сам фонд тут ни при чем, ведь из его уст не было обещаний про транш в мае. МВФ не указывал никаких точных дат, по крайней мере публично. Все даты о сроках озвучивались украинской стороной. Но участники рынка тоже люди, они, слыша обещания по траншу, отождествляют обе стороны — и Украину, и МВФ. Поэтому невыполнение обещаний любой из них воспринимается рынком болезненно.

Эти эмоции людей сказываются на размещениях облигаций внутреннего государственного займа. Если на аукционе 13 мая инвесторы на энтузиазме скупили ОВГЗ на 20 млрд гривен, то 26 мая они купили облигаций всего на 1 млрд гривен. Столь резкую смену ситуации ничем иным, как изменением настроения рынка, не объяснить. И гривня сдает позиции также из-за этого. Страна ждет и надеется быстро получить деньги, но никто, кроме самой Украины, не спешит в этом вопросе.

Если откинуть эмоции и спешку, то понимаешь, что все будет хорошо. МВФ, хоть и не торопясь, в итоге одобрит программу и выделит деньги. Эмоции улягутся, покупатели ОВГЗ вернутся, и гривня будет расти в цене", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, начатая в нынешнем году государственная программа льготного кредитования малого бизнеса по ставкам 5−7-9% пока не дала ожидаемого результата. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, за три месяца всеми банками-партнерами программы выдано всего 462 кредита, что очень мало. Эксперты назвали ряд причин, почему предложенная Владимиром Зеленским программа льготного кредитования не заработала в полную силу. Одна из этих причин — карантин в связи с пандемией коронавируса.

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