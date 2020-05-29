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Происшествия

В центре Николаева фура протаранила трамвай, полный пассажиров (фото)

13:58 29 мая 2020
Грузовик врезался в трамвай
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Утром в 29 мая в Николаеве, на перекрестке улиц Сенной и Пушкинской седельный тягач с полуприцепом врезался в трамвай, в котором находились пассажиры. От сильного удара трамвай снесло с рельсов. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции Николаевской области, по предварительной информации, нарушил правила водитель грузовика, который не предоставил преимущество в проезде трамваю.

По счастливой случайности, никто из пассажиров не пострадал. Оба транспортных средства получили существенные механические повреждения. На несколько часов в этом районе было заблокировано движение транспорта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Одессы грузовик в густом тумане врезался в трамвай.

Напомним, в марте в Николаеве пассажиры устроили расправу над водителем трамвая, отказавшимся везти больше 10 человек, как это было предусмотрено карантинными ограничениями, введенными Кабмином.

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