Происшествия

«Неужели полиция не знала?»: Зеленский отреагировал на перестрелку в Броварах (видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю перестрелку, которая произошла 29 мая в Броварах под Киевом. Как сообщает пресс-служба главы государства, он провел экстренное совещание с премьер-министром и министром внутренних дел.

«Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию», — заявил на встрече Зеленский, сравнив случившееся с тем, что происходило в 90-е годы.

«Неужели полиция не знала, что происходит в Броварах?», — задал он вопрос главе МВД Арсену Авакову.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах произошла стрельба в районе Торгмаш. По предварительной версии, ее устроили предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное видео с места событий.

Во время перестрелки пострадали три человека. У одного из них — ранение легкого, у другого раздроблены кости голени.

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